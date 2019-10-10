بعد إصابة عبد العزيز.. 3 حلول مقترحة أمام الزمالك لحل أزمة "الوسط"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

أربكت إصابة محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك حسابات الفريق الأبيض بعد التأكد من تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة وحاجته للغياب لفترة طويلة لن تقل عن 8 أشهر.

وبدأ مسؤولو نادي الزمالك البحث عن بدائل متاحة لحل أزمة النقص العددي في مركز لاعب الوسط المدافع خاصة وأن الفريق الأبيض مقبل على المنافسة في أكثر من بطولة محلية وأفريقية.

ويدرس الزمالك بعض الحلول وهي إما التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويأتي نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز ومحمد عبدالعاطي لاعب وسط وادي دجلة ضمن القائمة المقترحة للانضمام للقلعة البيضاء.

Advertisements

وربما تجد إدارة الزمالك صعوبة في التعاقد مع دونجا نظرًا لقيده في قائمة بيراميدز الأفريقية المشاركة في كأس الكونفدرالية، ما يعني أن الفريق الأبيض سيصعب الاعتماد عليه في منافساته بأفريقيا

أو الحل الآخر وهو قطع إعارة محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق المعار لإنبي.

جدير بالذكر أن الزمالك سيحسم مشاركته الأفريقية يوم 26 أكتوبر الجاري عندما يواجه جينيراسيون فوت السنغالي في "مباراة معادة" بإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.