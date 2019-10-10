ملعب جامعة الملك سعود يستضيف نهائي دوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية سعودية أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر استضافة ملعب جامعة الملك سعود في الرياض لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 ، دون أي تغيير للملعبحال وصل فريق الهلال للمباراة النهائية مستبعدًا نقل المباراة النهائية إلى ملعب الملك فهد الدولي ، أو إلى مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة .
كما استبعد المصدر الآسيوي إعادة النظر في احتمالية وجود تقنية var في النهائي الآسيوي، لما تتطلبه من تجهيزات خاصة، لافتاً إلى أن هناك توجهاً قوياً لاعتمادها في منافسات النسخة الجديدة 2020، تحديداً في الأدوار الإقصائية .
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