أكد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى و المشرف العام على قطاع الكرة أن ماتردد حول رحيل أى لاعب من القوام الأساسى للفريق عبر وسائل الإعلام سواء التليفزونية أو المقروءة أو الإليكترونية هو عارٍ تمامًا عن الصحة.
قال عثمان أن تلك الأخبار تستهدف تعطيل مسيرة النتائج الإيجابية التى يحققها الفريق منذ بداية الموسم فضلًا عن ضرب الاستقرار الفنى والإدارى الذى يشهده النادى .
وأضاف عثمان بأن الفترة الأخيرة شهدت تداول عدة أنباء حول الاستغناء عن عماد حمدى لاعب
وشدد عثمان على أن مجلس الإدارة متمسك بجهود جميع لاعبيه الذين يمثلون القوام الأساسى مهما كانت الاغراءات وذلك ضمن السياسة التى تشمل إعادة بناء الفريق بحيث يكون قادر على المنافسة على الصعيدين المحلى والخارجى والتى بدأت بالتعاقد مع مجموعة اللاعبينالجدد المميزين الذين نجحوا فى الانسجام سريعا ضمن صفوف الفريق وتحقيق الفارق الفنى بشهادة الخبراء والنقاد .
وواصل رئيس الإسماعيلى بأن الخطة شملت أيضا تمديد تعاقد جميع اللاعبين من صغار السن والذين يمثلون مستقبل النادى المشرق خلال السنوات المقبلة حيث أن أقل مدة تعاقد لاعب بصفوف الفريق تمتد حتى الثلاث مواسم القادمة ، منوها إلى أن الفريق بات يضم مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات .
وطالب رئيس الإسماعيلي جماهير النادى الواعية الإلتفاف حول الفريق وعدم الإلتفات لتلك الشائعات المغرضة والتى تهدف فى المقام الأول لتعطيل مسيرة الفريق ومحاولة هز الاستقرار الذى يفرضه مجلس الإدارة فى الفترة الأخيرة .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الإسماعيلي ينهي الجدل حول مصير عماد حمدي ويعلن تمسكة بالعناصر الأساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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