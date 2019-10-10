تأجيل مباراتي الاتحاد مع الأهلى وأبها فى الدوري السعودي

قررت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل موعد مباراة اتحاد جدة مع أبها ضمن منافسات الجولة الثامنة و مباراة الاتحاد مع الأهلي ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأهلي ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين . وسيتم تأجيل مباراة الاتحاد وأبها من يوم 26 أكتوبر إلى يوم الأحد 27 أكتوبر ، كما سيتم تأجيل مباراة الاتحاد مع الأهلي من 30 أكتوبر إلى يوم 31 من الشهر ذاته .

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