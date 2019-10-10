مشاهدة مباراة سوريا وجزر المالديف بث مباشر

يخوض منتخب سوريا وجزر المالديف بث مباشر اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 مباراة هامة في إطار منافسات المرحلة الثانية الجولة الثالثة من التصفيات المزدوج المؤهلة إلى كأس آسيا وكأس العالم مونديال قطر المقبل. تلعب أحداث اللقاء علي أرضية ملعب ي ملعب استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي مع الساعة الخامسة مساء بتوقيت العاصمة السورية دمشق . الأهلي في دبي مع الساعة الخامسة مساء بتوقيت العاصمة السورية دمشق . قائمة المنتخب السوري لمباراتي المالديف وغوام Advertisements أعلن فجر إبراهيم المدير الفني للمنتخب السوري عن قائمة منتخب سوريا التي سوف تواجهة منتخب جزر المالديف وضمت قائمة منتخب سوريا كل من: المالديف وضمت قائمة منتخب سوريا كل من: إبراهيم عالمة، خالد إبراهيم، وليم غنام، عمرو الميداني، أحمد الصالح، عمرو جنيات، حسين جويد، عبد الله الشامي، أحمد الأحمد.

خالد مبيض، خالد كرداوغلي، ورد السلامة، يوسف محمد، محمد عنز، محمد المرمور، كامل حميشة، محمد كامل كواية.

محمود المواس، اسامة اومري، عمر خريبين، شادي الحموي، مؤيد العجان عمر السومة.

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