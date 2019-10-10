عمر السومة يقود هجوم منتخب سوريا أمام جزر المالديف

أعلن فجر إبراهيم المدير الفني لـ منتخب سوريا عن التشيكلة الأساسية التي يخوض بها مباراة اليوم أمام جزر المالديف، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ و كأس آسيا ٢٠٢٣. العالم ٢٠٢٢ و كأس آسيا ٢٠٢٣. وجاء تشكيل منتخب سوريا كالآتى : حراسة المرمى : إبراهيم عالمة. Advertisements خط الدفاع : حسين جويد ، أحمد الصالح ، عمرو الميداني ، مؤيد عجان . خط الوسط : أحمد الأشقر ، محمود المواس ، محمد المرمور ، عمر خربين ، ورد السلامة . خط الهجوم : عمر السومة .

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