لاتسيو يجدد عقد خواكين كوريا حتى 2024

أعلن نادى لاتسيو الإيطالي عن تجديد عقد الأرجنتيني خواكين كوريا مهاجم الفريق حتى 2024 . ونشر نادى لاتسيو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" نجحت إدارة نادى لاتسيو تجديد عقد خواكين كوريا لمدة 5 مواسم حتي 2024 . الاجتماعي"تويتر" نجحت إدارة نادى لاتسيو تجديد عقد خواكين كوريا لمدة 5 مواسم حتي 2024 . وسيحصل اللاعب بموجب العقد الجديد على راتب يصل إلى2 مليون يورو، إضافة إلى بعض المكافآت . وانضم كوريا إلى لاتسيو قادمًا من إشبيلية، ليتألق في الدوري الإيطالي ما جعله يتلقى دعوة من المنتخب الأرجنتيني.

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