بث مباشر.. مشاهدة مباراة قطر وبنجلاديش في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

يخوض منتخب بنجلاديش نظيره القطري ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة والتي تأهل لكأس العالم 2022 وكآس آسيا 2023، والتي تلعب اليوم الخميس على أَرضية ملعب بنجلاديش ستاديوم بمدينة داكا.
واستطاع منتخب أفغانستان الفوز على بنجلاديش بهدف نظيف في مباراة أقيمت على ستاد هيسور المركزي، أما قطر فقد تعادلت بشكل مفاجئ مع الهند سلبيًا.
يحتل المنتخب «العنابي» صدارة المجموعة الرابعة بالتصفيات برصيد أربع نقاط من تعادل وفوز أما بنجلاديش فيقبع في ذيل المجموعة بـدون نقاط بعدما خسر مباراة واحدة أمام أفغانستان، تقام المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة و16:00 بتوقيت مكة المكرمة و13:00 بتوقيت جرينتش.
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