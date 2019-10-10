موعد مباراة الإمارات وإندونيسيا اليوم و القنوات الناقلة

يستضيف ستاد آل مكتوم بنادي النصر مساء اليوم الخميس مباراة منتخب الإمارات أمام نظيره منتخب إندونيسيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ و كأس آسيا ٢٠٢٣.

يحتل منتخب الإمارات المركز الثاني برصيد ٣ نقاط من مباراة واحدة، بينما يحتل منتخب إندونيسيا المركز الأخير من دون أى رصيد من النقاط.

موعد مباراة الإمارات و إندونيسيا :

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تنطلاق مباراة الإمارات ضد إندونيسيا فى تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر ، الساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وإندونيسيا :

تذاع مباراة الإمارات و إندونيسيا بشكل حصري عبر قناة أبو ظبي الرياضية "AD sport 1 HD"..