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نيمار يقود هجوم البرازيل أمام السنغال

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 أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل عن تشكيل الفريق لمواجهة السنغال في المباراة الودية التي تنطلق بعد قليل، على

ملعب سنغافورة الوطني.

وضم تشكيل البرازيل كلًا من:

حراسة المرمي : إيدرسون .

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خط الدفاع : داني ألفيش ، تياجو سيلفا، ماركينيوس ،أليكس ساندرو .

خط الوسط : كاسيميرو ، آرتور ، فيليبي كوتينيو، جابرييل  جيسوس .

خط الهجوم : روبرتو فيرمينو ، .

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