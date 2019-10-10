نيمار يقود هجوم البرازيل أمام السنغال

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل عن تشكيل الفريق لمواجهة السنغال في المباراة الودية التي تنطلق بعد قليل، علىملعب سنغافورة الوطني.
وضم تشكيل البرازيل كلًا من:
حراسة المرمي : إيدرسون .
خط الدفاع : داني ألفيش ، تياجو سيلفا، ماركينيوس ،أليكس ساندرو .
خط الوسط : كاسيميرو ، آرتور ، فيليبي كوتينيو، جابرييل جيسوس .
خط الهجوم : روبرتو فيرمينو ،نيمار .
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