مانشستر يونايتد سيفتتح الميركاتو الشتوي بضم مهاجم يوفنتوس

توصل مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، لاتفاق مبدئي مع مهاجم يوفنتوس “ماريو ماندزوكيتش” ينص على استعارته لمدة 6 أشهر، من أجل تمثيل الفريق بدءًا من شهر يناير 2020، بتوصية من المدير الفني للفريق “أولي جونار سولشاير”.

وأكدت صحيفة توتو ميركاتو الريطالية وجود اتفاق شفهي بين مانشستر يونايتد والمهاجم الدولي الكرواتي “ماندزوكيتش” بموجبه ينتقل إلى ملعب أولد ترافورد بنظام الإعارة لحل الأزمة المتفاقمة في خط الهجوم من بعد رحيل لوكاكو للإنتر.

وقالت توتو سبورت “ماندزوكيتش سينضم بنظام الإعارة بعقد مدته 6 أشهر فقط مع إمكانية التمديد لمدة سنة إضافية إذا ما حقق النجاح المنتظر منه في النصف الثاني من الموسم”.

وخرج ماريو ماندزوكيتش من حسابات المدير الفني الجديد لنادي يوفنتوس “ماوريتسيو ساري”، فلم يلعب أي مباراة في الدوري الإيطالي “السيري آ” منذ بداية الموسم الجاري، ولم يظهر ولو كبديل في الجولتين الماضيتين من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا!.

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وترك اللاعب بصمة هامة في تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، حيث سجل 9 أهداف في 25 مباراة، رغم توظيفه من قبل المدرب السابق “ماسيمليانو أليجري” على الجناح الأيسر وليس داخل صندوق العمليات كما يريده سولشاير في الفترة القادمة.

وينتهي عقد ماريو ماندزوكيتش مع يوفنتوس في نهاية شهر يونيه 2021، ولا ينوي يوفنتوس تمديد العقد، ما يعني أن قيمة اللاعب السوقية ستنخفض إلى حوالي عشرة ملايين يورو فقط في الميركاتو الصيفي 2020، ما سيسهل الأمر على مانشستر يونايتد للتوقيع معه.