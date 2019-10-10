جدول مباريات مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020-2019

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن جدول مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2020/2019، اليوم الخميس، بشكل رسمي، عبر موقعه الرسمي “كاف أون لاين”.

وستفتتح مباريات دور مجموعات دور الـ 16 من دوري ابطال افريقيا يوم 29 نوفمبر 2019 بمباراة بريميرو دي أجوستو الأنجولي وضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، على أن تكون مباراة مازيمبي الكونجولي أمام الزمالك المصري أو جينيراسون فوت السنغالي هي المباراة الثانية.

الخليج 365 يستعرض معكم جدول مباريات كل مجموعة من المجموعات الأربعة، في الجداول التالية (تحتاج لتصفح الموقع لقراءة الجداول بشكل سليم).

جدول مباريات المجموعة الأولى (بريميرو دي أجوستو، مازيمبي، الزمالك أو جينيراسون فوت، زيسكو يونايتد)

الجولة ⏰ المباراة الأولى في الجولة 1️⃣ المباراة الثانية في الجولة 2️⃣ الجولة الأولى (29 و30 نوفمبر 2019) بريميرو دي أجوستو ✖️ زيسكو يونايتد مازيمبي ✖️ الزمالك أو جينيراسون فوت الجولة الثانية (6 و7 ديسمبر 2019) الزمالك أو جينيراسون فوت ✖️ بريميرو دي أجوستو زيسكو يونايتد ✖️ مازيمبي الجولة الثالثة (27 و28 ديسمبر 2019) زيسكو يونايتد ✖️ الزمالك أو جينيراسون فوت بريميرو دي أجوستو – مازيمبي الجولة الرابعة (14 و15 فبراير 2020) الزمالك أو جينيراسون فوت ✖️ زيسكو يونايتد مازيمبي ✖️ بريميرو دي أجوستو الجولة الخامسة (21 و22 فبراير 2020) زيسكو يونايتد ✖️ بريميرو دي أجوستو الزمالك أو جينيراسون فوت ✖️مازيمبي الجولة السادسة (6 و7 مارس 2020) بريميرو دي أجوستو ✖️ الزمالك أو جينيراسون فوت مازيمبي ✖️ زيسكو يونايتد

جدول مباريات المجموعة الثانية (النجم الساحلي، الهلال، بلاتينيوم، الأهلي)

الجولة ⏰ المباراة الأولى في الجولة المباراة الثانية في الجولة الجولة الأولى (29 و30 نوفمبر 2019) النجم الساحلي ✖️ الأهلي الهلال ✖️ بلاتينيوم الجولة الثانية (6 و7 ديسمبر 2019) بلاتينيوم ✖️ النجم الساحلي الأهلي ✖️ الهلال الجولة الثالثة (27 و28 ديسمبر 2019) الأهلي ✖️ بلاتينيوم النجم الساحلي ✖️ الهلال الجولة الرابعة (14 و15 فبراير 2020) بلاتينيوم ✖️ الأهلي الهلال ✖️ النجم الساحلي الجولة الخامسة (21 و22 فبراير 2020) الأهلي ✖️ النجم الساحلي بلاتينيوم ✖️ الهلال الجولة السادسة (6 و7 مارس 2020) النجم الساحلي ✖️ بلاتينيوم Advertisements الهلال ✖️ الأهلي

جدول مباريات المجموعة الثالثة (اتحاد العاصمة الجزائري، ماميلودي صن داونز، بيترو أتلتيكو، الوداد البيضاوي)

الجولة ⏰ المباراة الأولى في الجولة المباراة الثانية في الجولة الجولة الأولى (29 و30 نوفمبر 2019) اتحاد العاصمة الجزائري ✖️ الوداد البيضاوي ماميلودي صن داونز ✖️ بيترو أتلتيكو الجولة الثانية (6 و7 ديسمبر 2019) بيترو أتلتيكو ✖️ اتحاد العاصمة الجزائري الوداد البيضاوي ✖️ ماميلودي صن داونز الجولة الثالثة (27 و28 ديسمبر 2019) الوداد البيضاوي ✖️ بيترو أتلتيكو اتحاد العاصمة الجزائري ✖️ ماميلودي صن داونز الجولة الرابعة (14 و15 فبراير 2020) بيترو أتلتيكو ✖️ الوداد البيضاوي ماميلودي صن داونز ✖️ اتحاد العاصمة الجزائري الجولة الخامسة (21 و22 فبراير 2020) الوداد البيضاوي ✖️ اتحاد العاصمة الجزائري بيترو أتلتيكو ✖️ ماميلودي صن داونز الجولة السادسة (6 و7 مارس 2020) اتحاد العاصمة الجزائري ✖️ بيترو أتلتيكو ماميلودي صن داونز ✖️ الوداد البيضاوي

جدول مباريات المجموعة الرابعة (الرجاء البيضاوي، شبيبة القبائل، فيتا كلوب، الترجي الرياضي)

الجولة ⏰ المباراة الأولى في الجولة المباراة الثانية في الجولة الجولة الأولى (29 و30 نوفمبر 2019) الرجاء البيضاوي ✖️ الترجي شبيبة القبائل ✖️ فيتا كلوب الجولة الثانية (6 و7 ديسمبر 2019) فيتا كلوب ✖️ الرجاء البيضاوي الترجي ✖️ شبيبة القبائل الجولة الثالثة (27 و28 ديسمبر 2019) الترجي ✖️ فيتا كلوب الرجاء البيضاوي ✖️ شبيبة القبائل الجولة الرابعة (14 و15 فبراير 2020) فيتا كلوب ✖️ الترجي شبيبة القبائل ✖️ الرجاء البيضاوي الجولة الخامسة (21 و22 فبراير 2020) الترجي ✖️ الرجاء البيضاوي فيتا كلوب ✖️ شبيبة القبائل الجولة السادسة (6 و7 مارس 2020) الرجاء البيضاوي ✖️ فيتا كلوب شبيبة القبائل ✖️ الترجي

صور جدول مباريات دور الـ 16 (مجموعات دوري أبطال أفريقيا)