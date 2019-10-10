إشارات من مرتضى منصور للموافقة على اللعب في قطر

ادعى رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” أن طرحه فكرة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري، في حديث سابق مع برنامج الزمالك اليوم، بأنها كانت مُجرد فخ لوسائل الإعلام المحلية، مشددًا على أن المباراة ستقام في موعدها.

وخرج مرتضى منصور بطلب تأجيل المباراة بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بإعادة مباراة الزمالك مع جينيراسون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وطلب رئيس الزمالك، صباح يوم الثلاثاء الماضي في مكالمة هاتفية مع برنامج الزمالك اليوم، من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة رئيسه المؤقت “عمرو الجنايني” والمعروف بميله للزمالك، أن تؤجل مباراة القمة كي يستعد الزمالك بقوة لمباراة جينيراسون فوت، بعدما خسر 1/2 في السنغال بمباراة الذهاب.

وهدد مرتضى منصور قائلاً “لو انطبقت السماء على الأرض لن نلعب مباراة الأهلي قبل مباراة جينيراسون فوت، نريد الاستعداد كما يجب كي نتأهل إلى دور مجموعات الأبطال، لا يمكن أن ننشغل بمباراتين بهذه الأهمية”.

لكنه عدل عن حديثه هذا بعدما تأكد من ضعف موقفه أمام الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم، قائلاً “طرح فكرة التأجيل ما هي إلا فخ، الفريق مستعد لمواجهة الأهلي من الغد، خاصةً أن الزمالك يمتلك فريق قوي لا يخشى مواجهة أي فريق في أي وقت، لكن لن أقبل بتأجيل أي مباراة للأهلي في الدوري المحلي حال قرب موعدها من مباراة بالبطولة الأفريقية، وعلى جثتي تأجيل أي ماتش للأهلي من أجل أفريقيا”.

وعلق مدير الكرة في الأهلي سيد عبد الحفيظ على الأمر، قائلاً “الحديث عن التأجيل غير منطقي، نحن واجهنا سموحة في الدوري وكانو سبورت في دوري الأبطال خلال 5 أيام، وعلى أي حال لم يصلنا خطاب رسمي من الاتحاد المصري لتأجيل المباراة”.

إشارة إلى قطر

تغيير رئيس نادي الزمالك لأفكاره ورغباته بهذه السرعة، يعطي إيحاء بأنه سيغير رأيه فيما يخص إقامة مباراة السوبر الأفريقي على الأراضي القطرية كما هو مخطط له داخل الكاف والفيفا، من أجل اختبار منشآت البلاد قبل عامين من استضافة مونديال 2022.

تبديل الأفكار بهذه السرعة لا شك أنه أعطى قطر إشارات واضحة بإمكانية إجبار مرتضى منصور من قبل الكاف على خوض مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي في الدوحة مطلع العام المقبل كما حدث مطلع العام الحالي عندما فاز الرجاء البيضاوي بهدفين لهدف على الترجي.

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وقال مرتضى منصور الأسبوع الماضي، خلال مكالمة هاتفية مع برنامج (على مسؤوليتي) في قناة صدى البلد “إذا انطبقت السماء على الأرض لن أسمح بذهاب الزمالك إلى قطر للعب مباراة كأس السوبر الأفريقي، قطر دولة ترعى الإرهاب”.

وأضاف “الرياضيون الذين يشاركون في بطولة العالم لألعاب القوى يواجهون صعوبات كبيرة مع الطقس، ولا أدري كيف سيُقام كأس العالم 2022 هناك”.

لكن كل شيء قد يتغير، وينسى مرتضى منصور ما قاله، إذا ما قررت الأمين العام للفيفا “فاطمة سامورا” إقامة المباراة في قطر.

وتُشرف فاطمة سامورا على جميع قضايا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” منذ الشهر الماضي بقرار من الفيفا، حتى موعد الانتخابات الرئاسية الجديدة للاتحاد، بسبب شبهة فساد في عمل الرئيس الحالي “أحمد أحمد”.

ولدى فاطمة سامورا علاقات وطيدة بالحكومة القطرية ولجنة المشروعات والإرث المختصة بتنظيم كأس العالم 2022 التي يترأسها “حسن الذوادي”.

وإذا لم يوافق مرتضى منصور على خوض مباراة السوبر الأفريقي في قطر، قد يلجأ الكاف لنادي الوداد البيضاوي كي يكون خصم الترجي التونسي، بصفته وصيف دوري أبطال أفريقيا.

ويتمنى الكاف أن يرفض مرتضى منصور خوض المباراة لإزالة الخلافات مع الوداد بعد أحداث إياب نهائي دوري الأبطال في ملعب رادس.

ترى هل يخرج مرتضى منصور بعد تهديده باستبدال الزمالك بالوداد، ويصف ما قاله مرة أخرى بـ “الفخ”؟