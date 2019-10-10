رياضة | موقف مصطفى فتحي من اللحاق بالقمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف مصطفى فتحي من اللحاق بالقمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مصدر داخل الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن موقف مصطفى فتحي لاعب الفريق من المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي يوم 19 من الشهر الجاري في بطولة الدوري.

وأكد المصدر أن مصطفى فتحي تماثل بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق وجاهز من الناحية الطبية حاليًا.



وأشار إلى أن اللاعب من الطبيعي أن يحتاج لبعض الوقت لاستعادة لياقة المباريات مرة اخرى، خاصة وأنه كان بعيد عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة بسبب الإصابة.



وشدد على أن فتحي نفذ البرامج العلاجية والتأهيلية بنجاح وبات جاهزًا للعودة من جديد إلى المستطيل الأخضر. وشدد على أن فتحي نفذ البرامج العلاجية والتأهيلية بنجاح وبات جاهزًا للعودة من جديد إلى المستطيل الأخضر. وأصبح تركيز الفريق منصب حاليًا بين الدوري بجانب دوري أبطال افريقيا بعد القرعة التي أقيمت بالأمس ضمن منافسات دور المجموعات وأسفرت عن: Advertisements



المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولي - مازيمبي الكونغولي - الزمالك أو جينيراسيون فوت السنغالي - زيسكو يونايتد الزامبي.

لمجموعة الثانية: النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني - بلاتينيوم الزيمبابوي - الأهلي.



المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - صن داونز الجنوب افريقي - بيترو أتلتيكو الأنجولي -الوداد البيضاوي المغربي.



المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي - شبيبة القبائل الجزائري - فيتا كلوب الأنجولي - الترجي التونسي.



ويواجه الفريق قبل دور المجموعات، منافسه جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا بعد قرار الكاف بإعادة اللقاء.