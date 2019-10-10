رياضة | فايلر يطبق يوحد طريقة اللعب بقطاع ناشئين الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يطبق يوحد طريقة اللعب بقطاع ناشئين الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي، توحيد طريقة اللعب في جميع قطاعات الناشئين، بالفترة المقبلة.

ويأتي قرار فايلر، لرغبته في الاعتماد على قطاع الناشئين بسبب طول الموسم، وسعيه لتطبيق طريقة اللعب الموحدة، كما يعمل بها في الدوريات الأوروبية.

كما كلف المدرب السويسري، مواطنه بنجيلي مُخطط الأحمال ومحلل الأداء الجديد بمتابعة معظم مباريات قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، لتطبيق القرار.

ومن المقرر أن يعقد فايلر، جلسات مع جميع مدربي القطاع، للاتفاق معهم على طريفة لعب موحدة، مما يساهم فى تطوير أداء اللاعبين الشباب ويسهل من تأقلم أي لاعب حال تصعيده لصفوف الفريق الأول.

ويستعد النادي الأهلي بقيادة فايلر، لمواجهة الزمالك مساء يوم 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.