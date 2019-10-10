رياضة | مفاجأة.. مدرب منتخب كرواتيا على أعتاب أهلي جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مدرب منتخب كرواتيا على أعتاب أهلي جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب مدرب جديد من تولى قيادة الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي، خلفا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وكانت إدارة النادي الأهلي، قد أقالت برانكو من تدريب الفريق، لمعاناته من سوء النتائج تحت قيادته، وكلفت صالح المحمدي مدرب الفئات السنية بتولي قيادة الفريق لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وأشارت تقارير اعلامية، إلى اقتراب الكرواتي زلاتكو المدير الفني لمنتخب كرواتيا من تولي المسئولية الفنية للأهلي؛ لخبراته السابقة في الدوري السعودي للمحترفين رفقة الفيصلي والهلال.

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كما نجح زلاتكو في قيادتة منتخب كرواتيا للوصول إلى نهائي كأس العالم، أمام المنتخب الفرنسي، في المباراة التي انتهت بفوز فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

يذكر أن الأهلي عانى من النتائج السيئة تحت قيادة برانكو منذ بداية الموسم، حيث افتتح الأهلي مواجهاته في بطولة الدوري السعودي بتعادل غير متوقع أمام العدالة بهدف لمثله، ثم حقق الفوز أمام الاتفاق خارج أرضه بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليعود للخسارة مجددا أمام ضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى المستوى الأسيوي تعرض الأهلي لهزيمة ثقيلة من الهلال في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا في بداية الموسم الجاري وخرج من البطولة الآسيوية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدل ترتيب الدوري السعودي، برصيد 11 نقطة؛ عقب تحقيقه فوزا ثمينا على ضيفه الفيحاء بثلاثة أهدف دون رد، في المباراة جمعت بينهما، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.