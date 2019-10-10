رياضة | جوارديولا: لن نبيع نجم السيتي ولو بنصف مليار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا: لن نبيع نجم السيتي ولو بنصف مليار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد بيب جوارديو المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، خليفة الدولي الإسباني دافيد سيلفا نجم الفريق، مؤكدا أنهم لن يفرطوا فيه "تحت أي ظرف" ولا حتى "مقابل 500 مليون يورو".

وأكد جوارديولا في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية، عن أهمية لاعب الوسط فيل فودين البالغ من العمر 19 عاما، رغم أنه بالكاد لعب هذا الموسم 10 دقائق في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميير ليج". Advertisements

وحصل فودين على فرصة لخوض مباراة كاملة في كأس الرابطة أمام بريستون نورث إند (الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى) وسجل هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا في مرمى دينامو زغرب في الوقت بدل الضائع.

وعلى الرغم من قلة ظهوره مع الفريق، أوضح جوارديولا أنهم لم يجددوا لفودين "من قبيل الصدفة" وأنه اللاعب الوحيد الذي لا يمكن بيعه تحت أي ظرف من الظروف.