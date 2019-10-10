رياضة | مدرب الأهلي: الشناوي الحارس الأول للفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي: الشناوي الحارس الأول للفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد الشناوي هو الحارس الأول حاليا بالقلعة الحمراء، مشيدا بالمستوى المميز الذي قدمه الحارس خلال الفترة الأخيرة.

وتتجه النية لدى المدرب السويسري لضم حارس جديد خلال يناير، في ظل تراجع مستوى إكرامي وعلي لطفي، مع رحيل أحد الثنائي ودعم الحراس الشباب في الفريق، خاصة وأنه يعول كثيرا على الحارس الشاب مصطفى شوبير، ويرى أنه سيكون له شأن كبير في الفريق مستقبلا، بسبب الإمكانيات المميزة للحارس الواعد.

وطلب فايلر من مدرب حراس الفريق أن يكثف الجرعات التدريبية للثنائي إكرامي ولطفي وذلك لمنحهم الفرصة كاملة قبل الحكم النهائي عليهم بالرحيل.