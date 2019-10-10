رياضة | مورينيو يرفض تدريب عملاق فرنسا

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أكدت تقارير صحفية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، رفض عرضًا من نادي أولمبيك ليون، لتولي تدريب الفريق.

وذكرت إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية، أن جان ميشيل أولاس، رئيس ليون، اتصل بمورينيو لتدريب الفريق خلفًا لسيلفينيو المقال مؤخرًا.

وينتظر مورينيو عرضًا من الدوري الإنجليزي، خاصة أن توتنهام على أعتاب إقالة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.