رياضة | ساديو ماني يتلاعب بنجوم البرازيل ويحصل على ركلة جزاء (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساديو ماني يتلاعب بنجوم البرازيل ويحصل على ركلة جزاء (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباريات دولية ودية - منتخبات الجزائر - x

21:45 - جمهورية الكونغو البرازيل 1 x

14:00 1 السنغال التصفيات المؤهلة ليورو 2020 كرواتيا - x

20:45 - المجر سلوفاكيا - x

20:45 - ويلز هولندا - x

20:45 - إيرلندا الشمالية بلجيكا - x

20:45 - سان مارينو التصفيات المؤهلة ليورو 2020 تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 أوزبكستان 2 x

14:00 0 اليمن Advertisements بنجلاديش 0 x

14:00 0 قطر سوريا - x

16:00 - جزر المالديف عمان - x

17:00 - أفغانستان السعودية - x

17:25 - سنغافورة العراق - x

18:00 - هونغ كونغ الأردن - x

18:00 - الكويت الإمارات - x

18:00 - إندونيسيا لبنان - x

18:00 - تركمنستان

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