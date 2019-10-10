رياضة | آخر تطورات إصابة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر تطورات إصابة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب محمد صلاح من المشاركة مع ليفربول ضد مانشستر يونايتد في المباراة التي تقام بينهمما يوم 20 أكتوبر الجاري بملعب أولد ترافورد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" الانجليزية أن ليفربول لا يشعر بالقلق تجاه إصابة محمد صلاح مؤكدة أنه سيشارك في لقاء مانشستر يونايتد.

Advertisements

وأشارت إلى أن محمد صلاح واثق أيضاً من المشاركة مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد وسيخضع لبرنامج علاجي فور عودته إلى إنجلترا من الإمارات لحصوله على جائزة رجل العام في الشرق الأوسط.