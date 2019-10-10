رياضة | رئيس نادى سوهاج يسير على خطى الكبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس نادى سوهاج يسير على خطى الكبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور نشأت العريس رئيس نادى سوهاج بعد توليه مجلس ادارة النادى فى 2017 بتصوير فيديو يوضح وضع النادى ومنشآته المتهالكة قبل البدء فى خطة التطوير التى وضعها بمعاونه مجلس الإدارة فى ذات العام لتوثيق الحالة السيئة التى كان يمر بها النادى قبل قدومه كرئيس له، واظهار تراجع البنية التحتية خلال الفترة السابقة لتوليه المسئولية لكافة قطاعات النادى من مبانى وملاعب للفرق الرياضية المختلفة.

عقب الانتهاء من تجديد وتحديث منشآت النادى قام نشأت العريس بتصوير فيديو جديد يوضح التطوير الذى شهده نادى سوهاج خلال العامين الماضيين بعدما تحول لقلعة رياضية واجتماعية لاتقل عن الأندية الكبيرة فى القاهرة، وهى نفس الطريقة التى يقوم بها رؤساء الأندية الكبرى مثل المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عند توليه مسؤولية الزمالك فى 2014 .

من جهته أكد رئيس نادى سوهاج أن مجلس الإدارة منذ توليه المسؤلية وهو يضع خدمه الأعضاء فى المقام الأول وبالرغم من عدم وجود سيولة مالية فى بداية التطوير الا أنه تم وضع خطة للنهوض بالنادى وتخطى الصعاب لتقديم مستوى أفضل لأعضاء الجمعية العمومية بالنادى.

أضاف رئيس نادى سوهاج أن هناك خطة مماثلة يتم الترتيب لها حاليا للنهوض بفريق الكرة وترميمه بالشكل الذى يناسب طموحات جماهير سوهاج المتعطشة لصعود فريقها إلى الدورى الممتاز الموسم القادم.