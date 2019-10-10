رياضة | حرب بين ريال مدريد وبرشلونة على مهاجم أرجنتيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب بين ريال مدريد وبرشلونة على مهاجم أرجنتيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي ريال مدريد في حرب جديدة مع برشلونة على ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" عن أن مهاجم النيراتزوري، لاوتارو مارتينيز (22 عامًا)، الذي تحدثت تقارير صحفية عديدة عن رغبة البارسا في ضمه، ليحل بديلًا للهداف لويس سواريز المتقدم في العمر، بات أيضًا ضمن دائرة اهتمام ريال مدريد.

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ويعتقد رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، أن مارتينيز يمكنه أن يصبح بديلًا رائعًا للمهاجم المخضرم كريم بنزيما.

وتعاقد ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة مع المهاجم الصربي، لوكا يوفيتش، لكنه لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن.