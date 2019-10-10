رياضة | نيمار يقود تشكيل البرازيل أمام السنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يقود تشكيل البرازيل أمام السنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف "تيتي"، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن التشكيلة الأساسية التى سيخوض بها السيلساو مباراة السنغال الودية التى تنطلق بعد قليل على ملعب "سنغافورة" الوطني.

وجاءت تشكيلة البرازيل كالتالي: إيدرسون فى حراسة المرمى، دانييل ألفيس، ماركينيوس، تياجو سيلفا، أليكس ساندرو، كاسيميرو، آرثر، كوتينيو، جابرييل جيسوس، نيمار، وروبرتو فيرمينو.

وكان راقصي السامبا قد توجوا بلقب كوبا أمريكا الأخيرة والتي أقيمت بالبرازيل، بعد التغلب على بيرو في المباراة النهائية.