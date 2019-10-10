رياضة | برشلونة يعود إلى الصفقة الكلاسيكية

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يرغب أدريان رابيو في مغادرة يوفنتوس الإيطالي بعد أقل من ستة أشهر من انضمامه من باريس سان جيرمان الفرنسي.
وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" عن أن رابيو غاضب من جلوسه احتياطياً معظم الوقت في يوفنتوس إذ بدأ فقط مباراتين بكل المسابقات منذ وصوله.
وأضاف الموقع أن وكلاء رابيو أجروا اتصالات مع برشلونة لاستطلاع مدى إمكانية النادي الإسباني للتحرك مجدداً لضم رابيو في يناير.
ويتصدر يوفنتوس حالياً ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة بعد مرور سبع جولات من عمر المسابقة.