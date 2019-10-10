رياضة | تأجيل مباراتين للزمالك في الدوري بسبب جنيراسيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مباراتين للزمالك في الدوري بسبب جنيراسيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي الزمالك فريق جينيراسيون فوت السنغالي ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا والتى قرر الاتحاد الإفريقي إعادتها يوم 24 أكتوبر الجاري في مصر.

وتستعد لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي لتأجيل مباراتي الزمالك في الجولة الخامسة والجولة السادسة من بطولة الدوري بسبب مباراة الأبيض أمام جينيراسيون فوت السنغالى.

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وكان من المقرر أن يواجه نادي الزمالك نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة يوم 23 أكتوبر ونادي إنبي يوم 27 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويتأهب الزمالك لمواجهة النادي الأهلي يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصري علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويملك الزمالك 7 نقاط ببطولة الدوري من ثلاث جولات فاز في مباراتين على كل من الاتحاد السكندري ومصر المقاصة وتعادل أمام إف سي مصر.