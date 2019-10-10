اونلاين | LIVE شووت NOW مشاهدة مباراة البرازيل والسنغال بث مباشر YALLAKORA كورة لايف اونلاين ستريم رابط ماتش البرازيل GOAL شووت

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مباراة البرازيل والسنغال اليوم الخميس الموافق 10 اكتوبر 2019 في اطار المباراة الودية ضمن فترة التوقف الدولي لاسبوع الفيفا في شهر اكتوبر حيث من المقرر اليوم ان يستضيف منتخب البرازيل بطل كوبا امريكا في اخر نسخة منها وصيف امم افريقيا منتخب السنغال في المباراة التى سوف تقام اليوم على ارضية ملعب الأستاد الوطني وسوف تبدا اليوم مباراة البرازيل والسنغال في تمام الساعة الثالثه مساءا بتوقيت السعودية والساعة الثانيه مساءا بتوقيت مصر.

مباراة البرازيل والسنغال اليوم

منتخب البرازيل في فترة التوقف الدولي لا يوجد لديه اى مباريات رسمية في شهر اكتوبر ذلك سوف يخوض مباريات ودية من المقرر ان يخوض منتخب البرازيل في اسبوع الفيفا مباراة ودية اخر امام منتخب نيجيريا والتى سوف تقام يوم الاحد المقبل بتاريخ 13 اكتوبر 2019 حينما يستضيف منتخب البرازيل المباراة ايضا على ملعبه وسوف يسعي اليوم حامل لقب كوبا امريكا للحصول على الفوز في المباريات الودية اليوم ويوم الاحد المقابل في مباريات صعبه.

القناة الناقله لمباراة البرازيل والسنغال

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بينما ضيف مباراة اليوم منتخب السنغال الذى يدخل المباراة ضيفا امام منتخب البرازيل في مباراة سوف تكون صعبه اليوم على منتخب السنغال خارج ملعبه امام البرازيل وسوف يسعي اليوم منتخب السنغال للحصول على فوز معنوي في المباراة الودية امام اقوي المنتخبات في العالم سوف يخوض منتخب السنغال مباراة ودية واحده فقط اليوم امام البرازيل قبل المباريات الرسمية في امم افريقيا للمحليين في نفي الشهر وسوف تنقل اليوم المباراة على قناة بي ان سبورت الاولي.

موعد مباراة البرازيل والسنغال

موعد مباراة البرازيل والسنغال سوف تبدا المباراة اليوم فى تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، فى تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت مصر ، فى تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ، فى تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت الأردن ، فى تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، فى تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت لبنان ، فى تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت العراق ، فى تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت السودان ، فى تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت اليمن ، فى تمام الساعة 2:00 مساءاً بتوقيت ليبيا ، فى تمام الساعة 1:00 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة البرازيل والسنغال

توقيت مباراة البرازيل والسنغال تبدا المباراة اليوم فى تمام الساعة 1:00 مساءاً بتوقيت الجزائر ، فى تمام الساعة 1:00 مساءاً بتوقيت المغرب ، فى تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت الإمارات ، فى تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت البحرين ، فى تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، فى تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت الكويت ، فى تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت قطر ، فى تمام الساعة 0:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، فى تمام الساعة 3:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، فى تمام الساعة 0:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.