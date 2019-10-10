ليونيل ميسي يحقق حلم طفل مصاب بمرض نادر.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، أحد الأطفال المرضى ويدعى إيمانويل أرياس، بدعوته إلى مقر تدريبات برشلونة.

الطفل الأرجنتيني البالغ من العمر 12 عاما، كان يحلم بلقاء قائد برشلونة ليونيل ميسي، وهو ما نفذه ميسي أثناء التحاق الطفل ببرنامج علاجي في إسبانيا لمدة شهر، حيث يخضع لعلاج جديد منحه الفرصة لعدم بتر ساقيه.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الطفل إيمانويل يعاني من مرض عبارة عن اضطراب خلقي في الظهر، ويتم ظهور هذه الإصابة في حين عدم اتحاد الثلث الأوسط مع الثلث السفلي من منطقة الساق، وتم ملاحظة هذه الإعاقة عند الطفل منذ ولادته.

الطفل الأرجنتيني حرص على التقاط الصور التذكارية مع ميسي الذي يعتبره مثله الأعلى.. حيث أهداه ميسي قميصه الذي يحمل رقم 10 مع برشلونة.

يشار إلى أن ليونيل ميسي يعيش فترات عصيبة ما ناديه حاليا، حيث ظهر ذلك بعدما فاجأ الجميع بأنه ينظر في مغادرة ناديه برشلونة، بعد استهداف سلطات الضرائب الإسبانية له منذ سنوات.