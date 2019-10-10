شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يجري فحصًا طبيًا لرباعي الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، فحصًا طبيًا على رباعي الفريق؛ مروان محسن وعمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد؛ لتحديد بدء المرحلة الجديدة في برامجهم العلاجية والتأهيلية بعدما انتهاء فترة الراحة التي يحصل عليها الفريق ابتداء من غد الجمعة، وتستمر إلى السبت المقبل.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يطمئن طبيب الفريق على حالة مروان محسن، الذي بدأ أمس تدريبات الجري الخفيف حول الملعب.

وعلى ضوء حالة نيدفيد، يتحدد موعد البدء في البرنامج التأهيلي داخل ملعب التتش، وهو ما ينطبق على حالة عمرو السولية، الذي تحسنت حالته بشكل كبير في الفترة الأخيرة.