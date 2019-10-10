اليابان تقصف شباك منغوليا بنصف دستة في التصفيات الآسيوية المزدوجة​

الخميس 10 أكتوبر 2019 ضمن منافسات المجموعة السادسة من ​التصفيات الآسيوية المزدوجة​ المؤهلة إلى بطولة ​كأس العالم 2022​ و​كأس آسيا 2023​، حقق منتخب ​اليابان​ فوزا كبيرا على حساب منتخب ​منغوليا​ بنتيجة ستّة أهداف مقابل لاشيء في اللقاء الذي جمعهما اليوم في طوكيو.

وسجل أهداف الساموراي الياباني كلّ من تاكومي مينامينو ويوتو ناغاتومو ومايا أوشيدا وكينسوكي ناغاي وواتارو إيندو ودايشي كامادا. وأصبح في رصيد اليابان 6 نقاط من فوزين، فيما تجمّد رصيد منغوليا عند النقطة رقم 3. ويلعب اليوم من نفس المجموعة منتخب قرغيزستان أمام منتخب ميانمار.

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