سيبايوس يطلب العودة إلى ريال مدريد

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الخميس 10 أكتوبر 2019
لفت داني سيبايوس لاعب أرسنال إلى أن حلمه باللعب في ريال مدريد لا يزال حياً على الرغم من قضاء الموسم على سبيل الإعارة في شمال لندن.
وقال سيبايوس: "عندما لا ألعب، لا أستمتع. لقد تعلمت الكثير خلال العامين في ريال مدريد، لكنني الآن أستمتع باللعب. فقد كان وقتًا مناسبًا للإعارة".
وأضاف: "مع ثقة مدرب أرسنال أوناي إيمري، قد تكون لدي فرص عديدة هنا. لكنني لم أفكر مطلقًا في الانتقال بشكل دائم. هدفي هو النجاح في ريال مدريد. سأقاتل من أجل تحقيق حلمي".
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