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سيبايوس يطلب العودة إلى ريال مدريد

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الخميس 10 أكتوبر 2019

لفت ​داني سيبايوس​ لاعب ​أرسنال​ إلى أن حلمه باللعب في ​​ لا يزال حياً على الرغم من قضاء الموسم على سبيل الإعارة في شمال لندن.

وقال سيبايوس: "عندما لا ألعب، لا أستمتع. لقد تعلمت الكثير خلال العامين في ريال مدريد، لكنني الآن أستمتع باللعب. فقد كان وقتًا مناسبًا للإعارة".

وأضاف: "مع ثقة مدرب أرسنال ​أوناي إيمري​، قد تكون لدي فرص عديدة هنا. لكنني لم أفكر مطلقًا في الانتقال بشكل دائم. هدفي هو النجاح في ريال مدريد. سأقاتل من أجل تحقيق حلمي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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