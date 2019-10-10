سيبايوس يطلب العودة إلى ريال مدريد

الخميس 10 أكتوبر 2019

لفت ​داني سيبايوس​ لاعب ​أرسنال​ إلى أن حلمه باللعب في ​ريال مدريد​ لا يزال حياً على الرغم من قضاء الموسم على سبيل الإعارة في شمال لندن.



وقال سيبايوس: "عندما لا ألعب، لا أستمتع. لقد تعلمت الكثير خلال العامين في ريال مدريد، لكنني الآن أستمتع باللعب. فقد كان وقتًا مناسبًا للإعارة".

وأضاف: "مع ثقة مدرب أرسنال ​أوناي إيمري​، قد تكون لدي فرص عديدة هنا. لكنني لم أفكر مطلقًا في الانتقال بشكل دائم. هدفي هو النجاح في ريال مدريد. سأقاتل من أجل تحقيق حلمي".