شكرا لقرائتكم عصام مرعي يبدأ مهمته بتدريب الزمالك اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ عصام مرعى نجم الزمالك السابق ، مهمته الجديدة مع الفريق ، بالانضمام إلى الجهاز المعاون للصربى ميتشو المدير الفنى للقلعة البيضاء اليوم الخميس.

ومن المقرر أن ينضم مرعى بدلا من أيمن عبد العزيز الذى رحل عن الجهاز المعاون للخواجة في الزمالك .

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واتفق مرتضى منصور رئيس الزمالك ، مع المدير الفنى للفريق، على انضمام عصام مرعى للجهاز المعاون له فى تدريب الفريق ، مع توجيه الشكر لأيمن عبد العزيز .

يذكر أن الزمالك يواجه الأهلى يوم 19 اكتوبر الجارى فى إطار الجولة الرابعة من بطولة الدورى بينما يلتقى مع جينيراسيون السنغالى يوم 24 من نفس الشهر فى إعادة لقاء إياب دور الـ 32 من دورى ابطال أفريقيا