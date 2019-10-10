شكرا لقرائتكم سحب قرعة دورى كرة الصالات الأحد بمقر الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقام اتحاد الكرة بارسال خطابات رسمية للأندية المشاركة بضرورة ايفاد مندوب عن كل ناد بتفويض رسمي لحضور الاجتماع واستلام شروط المسابقة . Advertisements وقالت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات ، أنها تسعى بقوة لتوفير كل مطالب المنتخب الوطنى للصالات من أجل مواصلة الانجازات، مشيرة إلى أنها تجرى دراسة لتطوير مسابقة الدوري الممتاز التي تضم 10 فرق لتوسيع قاعدة المشاركة بتوجيه الدعوة للأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري الصالات. يذكر أن منتخب الصالات لعب مؤخرا 4 مباريات ودية أمام البحرين والإمارات، وحقق الفوز فى المباريات الأربع.

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