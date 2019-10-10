الإسماعيلي يطلب تأجيل مباراة طنطا رسميا بالدوري المصري .. أعرف السبب...

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جدة - عمرو شويل الإسماعيلي يطلب تأجيل مواجهة طنطا فى الدوري المصري طالب النادى الإسماعيلى تأجيل مباراة الفريق ضد طنطا ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز من خلال فاكس رسمى إلى اتحاد الكرة. طالب النادى الإسماعيلى تأجيل مباراة الفريق ضد طنطا ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز من خلال فاكس رسمى إلى اتحاد الكرة. يأتى ذلك نظرًا لانتظام اللاعبين الدوليين فى معسكرات المنتخبات المختلفة وهم باهر المحمدى المنضم لصفوف “المنتخب الأول” ومحمد صادق ووجيه عبد الحكيم وأحمد أيمن وعبد الرحمن مجدى "المنتخب الأوليمبى" إضافة لبيكيتى سيلفا “منتخب غينيا” وهمام طارق “منتخب العراق” فى نفس موعد اللقاء المذكور. وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تعديل موعد مباراتى الإسماعيلى مع حرس الحدود وطنطا ضمن الأسبوعين الرابع والخامس لمسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى: الأربعاء 16 أكتوبر: الإسماعيلى مع طنطا فى الأسبوع الخامس مقدم بدلا من إقامتها يوم الخميس 24 أكتوبر. Advertisements السبت 19 أكتوبر : الإسماعيلى مع الحدود فى الأسبوع الرابع بدلا من إقامتها يوم الجمعة 18 أكتوبر. وأرجعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، التعديل بسبب تحديد مواعيد دور الـ 16 للبطولة العربية التى أعلنها مؤخرا الاتحاد العربى لكرة القدم. وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى واللذان شاركا من مقاعد البدلاء.

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