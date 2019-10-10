شكرا لقرائتكم طريقة لعب موحدة داخل الأهلي بأوامر سويسرية .. فايلر يضع خطط الناشئين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منذ تولى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلى المسئولية الفنية للفريق الأحمر، ويتبع بعض التقاليد والطرق الفنية التي لم نعتاد عليها فى الكرة المصرية.

ووجد المدرب السويسري كل الدعم المطلوب من إدارة النادي الأهلى لتنفيذ كافة أفكاره التي من شأنها تطوير الكرة الحمراء ونقلها لمستوي آخر للمنافسة العالمية خلال الفترات القادمة.

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ويعد أحدث تقليد يرغب فايلر فى إرثائه هو توحيد طريقة اللعب داخل قطاع الناشئين، للنادي الأهلي، بحيث تلعب كل فرق القطاع بنفس الطرقة التي يلعب بها فايلر مع الفريق الأول، وهو ما بدأ يحدث فى مباريات فرق القطاع الأخيرة.

وقام فايلر بتكليف مواطنه السويسري بنجيلي مُخطط الأحمال ومحلل الأداء الجديد بمتابعة معظم مباريات قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، تمهيداً لعقد جلسات مع جميع مدربي القطاع، للاتفاق معهم على طريفة لعب موحدة، مما يساهم فى تطوير أداء اللاعبين الشباب ويسهل من تأقلم أي لاعب حال تصعيده لصفوف الفريق الأول.