شكرا لقرائتكم ودية المنتخب الأولمبى وجنوب أفريقيا تقترب من الإسماعيلية بدلا من القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبدأ المنتخب الأولمبى معسكره يوم الإثنين الماضى بالقاهرة، وتدرب على ستاد بتروسبورت خلال الأيام الماضية استعدادا لوديتىّ جنوب افريقيا يومىّ 11 و13 أكتوبر الجارى ضمن برنامج الاعداد لبطولة أمم افريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
واختار شوقى غريب 28 لاعبا للمباراتين هم فى حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفي شوبير.. والدفاع: أسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان «بيكهام»، محمد عبد السلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.. وخط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر،أحمد حمدي، فوزي الحناوي، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم.. والهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسى.
كانت هذه تفاصيل خبر ودية المنتخب الأولمبى وجنوب أفريقيا تقترب من الإسماعيلية بدلا من القاهرة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.