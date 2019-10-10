شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعى يبدأ مهمته مع الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ عصام مرعى، لاعب الزمالك السابق، مهمته الجديدة مع الفريق اليوم، بالانضمام إلى الجهاز المعاون للصربى ميتشو المدير الفنى للقلعة البيضاء.

ومن المقرر أن ينضم مرعى بدلا من أيمن عبد العزيز الذى رحل عن الجهاز المعاون للخواجة الصربى.

واتفق مرتضى منصور، رئيس الزمالك، مع المدير الفنى للفريق على انضمام عصام مرعى للجهاز المعاون له فى تدريب الفريق مع توجيه الشكر لأيمن عبد العزيز.

يذكر أن الزمالك يواجه الأهلى يوم 19 أكتوبر الجارى فى إطار الجولة الرابعة من بطولة الدورى، بينما يلتقى مع جينيراسيون السنغالى يوم 24 من نفس الشهر فى إعادة لقاء إياب دور الـ 32 من دورى أبطال أفريقيا.