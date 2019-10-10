شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يتوجه إلى الإسماعيلية مساء اليوم لمواجهة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه لاعبو المنتخب الأولمبى إلى الإسماعيلية مساء اليوم، الخميس، للدخول فى معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا ودياً مساء غد الجمعة استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقرر اتحاد الكرة نقل مباراة المنتخب الأولمبى الودية أمام جنوب أفريقيا لتقام على استاد الإسماعيلية بدلا من القاهرة كما كان مقررا.

وتلقى اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية رفضا من الجهات الأمنية على إقامة المباراة باستاد القاهرة، ليتم نقلها إلى الإسماعيلية.

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وكان شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى يرغب فى إقامة المباراة على ستاد القاهرة لتعويد اللاعبين على أرضية الملعب قبل أمم افريقيا تحت 23 سنة الشهر المقبل بالقاهرة.

واختار شوقى غريب 28 لاعبا للمباراتين هم فى حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحى، مصطفى شوبير.. والدفاع: أسامة جلال، محمود مرعى، محمود الجزار، أحمد رمضان "بيكهام"، محمد عبد السلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.. وخط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر،أحمد حمدي، فوزي الحناوى، رمضان صبحى، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم.. والهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسى.