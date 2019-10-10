شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تضحيات كهربا من أجل الانتقال للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن وجهة محمود عبد المنعم كهربا، جناح أفيس البرتغالى، أصبحت واضحة بعد الجلسة التى عقدها اللاعب مع مسئول أهلاوى رفيع المستوى على مدار أمس وأمس الأول.

ووقع كهربا عقود انتقاله للأهلى لمدة 4 مواسم ونصف بداية من يناير المقبل، وهو التعاقد الذى سيتم تفعيله بعد دفع الأهلى قيمة الشرط الجزائى فى عقد اللاعب مع النادى البرتغالي، والذى تقدر قيمته بـ5 ملايين جنيه.

وكلّف مسئولو الأهلي الشئون القانونية بالنادى، كما استعان بخبير لوائح دولى للتأكد من قانونية وقوة موقف النادى فى هذه الصفقة، خاصة أن نادى الزمالك هدد بتصعيد الموقف حال انتقال اللاعب للقلعة الحمراء، لذا يتطلع مسئولو الأخير لتأمين موقفهم فى هذه الصفقة.

ولمعرفة تضحيات وتنازلات كهربا للانتقال للأهلى اضغط هنا