شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: لسنا محظوظين بمواجهة ضحايا الأهلي.. والمركز الثالث حلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، أن ذئاب الجبل ليسوا محظوظين بمواجهة الفرق بعد النادى الأهلي فى مسابقة الدورى العام .

وأضاف عادل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، الفرق تسعى لرد الاعتبار أمامنا بعد الخسارة من الأهلي، وهو ما يصعب مهمتنا فى المباريات، ولكننا نثق فى قدرات عماد النحاس على إدارة المباريات والخروج بنتيجة إيجابية.

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وعن سيطرة المقاولون على المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري العام بعد مرور ثلاث جولات، قال المشرف على فريق الكرة، المركز الثالث حلم بالنسبة لنا أن ننهى الموسم فيه ولكننا نتحدث بواقعية، فالأهلي والزمالك يسيطران على المركزين الأول والثانى، وبيراميدز لن يفرط فى المركز الثالث، وهناك ست فرق على الأقل تنافس على المركز الرابع، ونحن من بينهم ونأمل أن ننهى الموسم فى المربع الذهبى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط بعد مرور ثلاث جولات، وفاز ذئاب الجبل فى الجولة الأولى على طلائع الجيش، ثم تعادلوا أمام سموحة 2/2 بالجولة الثانية، ليفوزوا فى الجولة الثالثة على الإنتاج بهدف نظيف.

ويستعد المقاولون لمواجهة أسوان فى الجولة الرابعة من الدورى فى المباراة المقرر إقامتها يوم 18 أكتوبر الجارى على ملعب الجبل الأخضر.