شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر عن دورى أبطال أفريقيا: نركز حاليا فى مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رينيه فايلر، المدير الفني للأهلى، أن تركيز الفريق حالياً على بطولة الدورى الممتاز، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة فى غاية الأهمية أمام الزمالك يوم 19 أكتوبر الجارى ضمن مواجهات الجولة الرابعة فى بطولة الدورى العام.

وقال فايلر، خلال جلساته مع اللاعبين والجهاز الفني المعاون، إن التفكير فى الملف الأفريقى سابق لأوانه فى الوقت الراهن، ولابد من التركيز فى بطولة الدورى والسير خطوة بخطوة وعدم الانشغال كثيرا بقرعة دوري أبطال أفريقيا .

وشدد المدير الفنى على أن لكل مرحلة تحدياتها واستعداداتها الخاصة، مشيراً إلى تقديره واحترامه لكافة المنافسين سواء محليا أو أفريقيا، وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتى أقيمت أمس قد أسفرت عن وضع الأهلي فى المجموعة الثانية، والتى تضم أندية النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى وبلاتينيوم بطل زيمبابوى.