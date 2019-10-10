شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر تأجيل تعديل عقود حامد وعلاء وجمعة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة سر تأجيل حسم ملف تعديل عقود ثلاثى الزمالك الدولى محمود علاء وطارق حامد وعبد الله جمعة، المتواجدين حاليا فى صفوف معسكر المنتخب الوطني، استعدادا لخوض مباراة ودية أمام بتسوانا المقرر لها الاثنين المقبل، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار استعدادات الفراعنة لتصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وأعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك فى وقت سابق تعديل عقود عدد من لاعبي الفريق الأول، وهم محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء وطارق حامد وعبد الله جمعة، ولكن حتى الآن لم يعلن النادى الأبيض بشكل رسمي تعديل عقد أى لاعب من الأسماء المذكورة.

لمعرفة سر تأجيل تعديل عقود حامد وعلاء وجمعة بالزمالك، اضغط هنا..