شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الأهلى.. تعرف على مستجدات حالة رباعى الفريق المصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجري خالد محمود، طبيب الأهلى، اليوم فحصا طبيا لرباعى الفريق مروان محسن وعمرو السولية ومحمود متولى وكريم نيدفيد، لتحديد بدء المرحلة الجديدة فى برامجهم العلاجية والتأهيلية بعد انتهاء فترة الراحة التى يحصل عليها الفريق ابتداء من غد الجمعة وتستمر إلى السبت المقبل.

ويطمئن طبيب الفريق على حالة مروان محسن، الذى بدأ أمس تدريبات الجرى الخفيف حول الملعب، وعلى ضوء حالة نيدفيد يتحدد موعد بدء البرنامج التأهيلى داخل ملعب التتش، وهو ما ينطبق على حالة عمرو السولية، الذى تحسنت حالته بشكل كبير الفترة الأخيرة.

فى الوقت الذى حرص فايلر، المدير الفنى للفريق، على عقد جلسة مع طبيب الفريق خالد محمود، للاطمئنان على حالة عمرو السولية، لاعب خط الوسط، الذى يخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى للتعافى من الإصابة التى تعرض لها فى الكاحل، ويخضع السولية لجلسات تأهيلية داخل الجيم، على أن يبدأ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لفحص طبى جديد مساء اليوم قبل انطلاق مران الفريق للتعرف على نسبة شفائه، خاصة بعد زوال الورم حول منطقة القدم.