شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم فياريال: ميسي وبنزيما الأفضل في العالم والان مع التفاصيل

أطلق جيرارد مورينو مهاجم فريق فياريال تصريحاته لصحيفة ماركا الإسبانية، حول هوية هداف الليجا خلال الموسم الجديد، وسط صراع نجوم برشلونة وريال مدريد على تصدر الترتيب .

وقال مورينو في تصريحاته : " من الصعب تصدر ترتيب جدول هدافين الليجا، الأمر يكون في غاية الصعوبة عندما يتواجد لاعبين أمثال ميسي وبنزيما .

وأنهى : " سيكون الأمر صعبًا للغاية لأنه يوجد ميسي وبنزيما الذي يسجلون الكثير من الأهداف ولديهم فرص دائمًا، هم الأفضل في العالم، وأتمنى أن يتصدر الترتيب هداف إسباني" .

وعلى صعيد أخر، يتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن أقرب ملاحقه برشلونة صاحب الـ16 نقطة .