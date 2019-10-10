شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل السعودية المتوقع ضد سنغافورة اليوم والان مع التفاصيل

يستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره منتخب سنغافورة اليوم الخميس 10 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022. وستلعب مباراة السعودية وسنغافورة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت مصر على ملعب الملك عبدالله ببريدة. ومن المتوقع أن يدخل المتتخب الوطني مواجهة اليوم بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد العويس Advertisements خط الدفاع: محمد البريك، زياد الصحفي، عبدالله مادو، ياسر الشهراني خط الوسط: عبدالله عطيف، عبدالإله المالكي، عبدالفتاح عسيري خط الهجوم: عبدالله الحمدان، هتان باهبري، صالح الشهري ويتواجد منتخب السعودية ومنتخب سنغافورة في المجموعة رفقة كل من فلسطين واليمن وأوزباكستان.

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