شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة يرحل عن الفريق في يناير والان مع التفاصيل

أصبح النجم الكرواتي إيفان راكيتيش حبيس دكة البدلاء في فريقه برشلونة، وذلك بعدما نجح الوافد الجديد فرانك دي يونج في خطف مكانه في التشكيل الأساسي للبارسا .

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن إيفان راكيتيتش يقترب من الرحيل عن برشلونة في يناير القادم، وذلك بعدما فقد مركزه في تشكيل برشلونة وأصبح حبيس دكة البدلاء.

وتابعت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن النجم الدولي الكرواتي يرى أنه أصبح خارج خطط مديره الفني إرنستو فالفيردي وبالتالي، لم يعد له مكان في صفوف الفريق .

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وأشارت، أن اللاعب يعاين العروض المقدمة إليه خلال الفترة الأخيرة، من أجل تجديد مصيره والرحيل عن برشلونة خلال الميركاتو الشتوي القادم .

وأنهت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن هناك سباق إيطالي بين يوفنتوس وإنتر ميلان من أجل التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة .

وكان برشلونة قد تفوق على نظيره إشبيلية بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو، في إطار الجولة الثامنة من الليجا، ليلاحق ريال مدريد في صراع تصدر جدول ترتيب البطولة .

حيث وصل البرسا إلى النقطة 16 محتلًا وصافة الترتيب، بفارق نقطتين فقط عن غريمه التاريخي ريال مدريد المتصدر برصيد 18 نقطة .