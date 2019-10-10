شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يعود لإثارة الجدل بتصريحات نارية حول رونالدو وميسي والان مع التفاصيل
أدلى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بتصريحاته هو اللاعب الأفضل، مشيرًا إلى أن البرازيلي رونالدو نازاريو داليما "الظاهره" يتفوق على الثنائي الأسطوري كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي .
وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية : "رونالدو هو الظاهرة الحقيقية، كريستيانو وميسي لعبا لفترة أطول، وبقيا في القمة 15 عامًا؛ لكن إذا كنا نتحدث عن الموهبة والمهارة، فلا أحد يفوق رونالدو".
وتابع سبيشيال وان : " بالتأكيد كريستيانو وميسي هما الأفضل خلال العقد الأخير، لكن بالتأكيد رونالدو نازاريو لاعب ليس له مثيل" .
وكان جوزيه مورينيو قد تعرض للإقالة من منصبه على رأس القيادة الفنية لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الموسم الماضي، ليبتعد عن عالم التدريب حتى الأن، تزامنًا مع انتشار الكثير نم التقارير التي تشير إلى اقترابه من باريس سان جيرمان أو ريال مدريد .
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