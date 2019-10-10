شكرا لقرائتكم خبر عن نوير يعود أمام إستونيا بعد ثنائية الأرجنتين والان مع التفاصيل

أقيمت مساء أمس الأربعاء مباراة ودية جمعت بين منتخبي ألمانيا والأرحنتين، وانتهت بالتعادل الإبجابي بهدفين لكل فريق، وأقيمت المباراة على ملعب سيجنال إدونا بارك" بمدينة "دورتموند".

حيث شارك مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى نادي برشلونة في المباراة منذ البداية، بعد وعد مدربه يواكيم لوف، بمشاركتة لتهدئة الأجواء بينه وبين مانويل نوير والتي اشتعلت على مدار الشهر الماضي.

كما أكد لوف على مشاركة مانويل نوير حارس نادي بايرن ميونيخ، في التصفيات والمباريات الرسمية.

وكان الهدف من المباراة التي جمعت المنتخب الألماني بنظيره الأرجنتيني، هي تجهيز اللاعبين لتصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

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حيث يلتقي المنتخب الألماني مع منتخب إستونيا، يوم الأحد ضمن إطار تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا، والتي ستقام على ملعب "Le Coq Arena" في العاصمة الإستونية "تالين".

وعلقت الصحف الألمانية على مستوي تير شتيجن، الذي ظهر به بالأمس، كالتالي:

صحيفة "بيلد": "تير شتيجن يحصل على فرصته مع منتخب ألمانيا، ومانويل نوير جلس على مقاعد البدلاء يشاهد المباراة".

صحيفة "Die Welt": "تير شتيجن لم يتعرض لكثير من الفرص الخطيرة في مباراة ألمانيا والأرجنتين الودية".

صحيفة "Frankfurter Allegemine": "ثنائية الأرجنتين تجمد تير شتيجن".