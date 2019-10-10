شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة اليمن واوزبكستان اليوم - تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 والان مع التفاصيل

يلتقي منتخب اليمن امام نظيره الاوزباكستاني في اطار المجموعة الرابعة ضمن منافسات تصفيات اسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 الجولة الثالثة وذلك يوم الخميس12 اكتوبر في تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثالثة بتوقيت مكة المكرمة و في تمام الساعة الرابعة بتوقيت ابو ظبي.

يذكر أن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم في وقت سابق خلال الشهر الحالي قد اشاد بمستوى المنتخب اليمني والتطور الذي لحق المنتخب اليمني على كافة المستويات المنتخب الاساسي والشباب والناشين وذلك بعد المباريات التي لعبها خلال الشهرين الماضيين والتحسن الملموس الذي ظهر في اداء الفريق ونتائجة في بطولة غرب اسيا وتصفيات اسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وتصفيات بطولة آسيا تحت 19 عاماً و بطولة أسيا تحت 16 عاما.

ويستعد منتخب اليمن لمباراة مع نظيره الأوباكستاني والتي من المقرر إقامتها في العاشر من شهر اكتوبر الجاري في العاصمة الأوزبكية طشقند ، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم( قطر2022) وكأس آسيا ( الصين 2023) ويواصل منتخب اليمن تمارينه اليومية على الملعب الرديف لاستاد الملز في مدينة الرياض ضمن معسكر الخارجي الذي يقيمه استعدادا للمباراة .

وتنقل المباراة على قناة الكأس ، قناة السعيدة ، قناة اليمن الفضائية ، حيث تتميز المباراة عن غيرها بالشغف الكبير والترقب الذي تعيشه الجماهير اليمنية المساندة لمنتخبها الوطني بعد عودة الامل لديهم في تحقيق انجازات كروية والمناقسة الفعلية.

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وفي تصريح صحفي اكد مهاجم منتخبنا الوطني احمد ماهر جاهزيته وبقية زملاءه للمباراة المرتقبة والتي سيسعوا من خلالها إلى تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة الانطلاقة الجيدة في التصفيات مشيراً إلى ان جميع اللاعبين يدركون اهمية هذه المباراة ومردودها الايجابي الذي قد يزيد من حظوظ المنتخب في المنافسة على بطاقة التأهل إلى التصفيات النهائية لكأس العالم في حالة تحقيق الانتصار .

واضاف قائلا حققنا نقطتين في أول مباراتين وهذا شيء جيد ونطمح لتقديم مباراة كبيرة امام منتخب اوزباكستان القوي لمواصلة طموحنا بالذهاب بعيدان ، مع ذلك نحن نعلم ان المباراة لن تكون سهلة ، وستحتاج منا إلى تركيز وجهد كبير واستغلال الفرصة قدر المستطاع لان المنتخب الاوزبكي لعب مباراة واحد في التصفيات وخسرها ، ويريد الفوز علينا بأي طريقة حتى يحافظ على حظوظه قوية في التأهل .

ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب اليمن كالتالي:

في حراسة المرمى : سالم عوض وفي خط الدفاع : محمد بارويس ، أحمد الصادق ، مدير عبدربه ، مفيد جمال وفي خط الوسط محمد بقشان ، عماد منصور ، ناصر محمدوه وفي خط الهجوم : أحمد السروري ، محسن قراوي ، عبدالواسع المطري.