شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة البرازيل والسنغال بث مباشر اليوم 10-10-2019 ودية دولية والان مع التفاصيل

تواجه البرازيل السنغال في سنغافورة يوم الخميس وتتطلع إلى العودة إلى طرق الفوز بعد أدائها السيء خلال عطلة سبتمبر الدولية وذلك في إطار مباراة ودية دولية وذلك يوم الأربعاء 11 اكتوبر في تمام الساعة الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثالثة فجراً بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة الرابعة فجراً بتوقيت ابو ظبي، و تلعب السنغال أول مباراة كبيرة لها منذ خسارتها أمام الجزائر في نهائي كأس أمم إفريقيا.

بينما كان المدرب تيتي مسرورًا بشكل طبيعي من مشواره كأس أمريكا في البرازيل خلال الصيف ، فقد أدرك منذ ذلك الحين أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به مع فريقه بعد مباراتيه الأخيرتين على الرغم من التعادل بنتيجة 2-2 مع كون كولومبيا محترمة بدرجة كافية ، إلا أن الهزيمة أمام بيرو بهدف واحد كانت مفاجأة ، خاصة بعد أن سحق نفس المنافسين بنتيجة 5-0 قبل أقل من ثلاثة أشهر.

قام مدرب البرازيل بإجراء العديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية ، حيث تم اختيار نيمار فقط على مقاعد البدلاء ، لكن مدرب سيليكاو كان سيصيب بخيبة أمل شديدة لرؤية نهاية فريقه التي لم يخسر فيها 17 مباراة في هذه الظروف والأولوية الأساسية خلال الأسابيع الخمسة المقبلة هي هزيمة الأرجنتين في المملكة العربية السعودية في 15 نوفمبر ، لكن تيتي سيؤكد لفريقه أنه لا يزال هناك الكثير من الأماكن للاستيلاء على هذه المواجهة.

أعلن مدرب السنغال عليو سيسي علانية أنه حريص على جلب وجوه جديدة إلى صفوف المنتخب الوطني ، حيث حصل خمسة من اللاعبين المشاركين في هذه المجموعة على مباراتين أو أقل هذا القرار هو رد فعل على التغيب عن مجد كأس الأمم الأفريقية خلال الصيف ، في حين أن سيسي لديه بالفعل اهتمام بتطوير تشكيلة الفريق قبل انطلاق البطولة في 2021.

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تبدأ فترة التأهيل في الشهر المقبل بمباراة ضد الكونغو، ومن المرجح أن يستخدم خيسي هذا المباراة لتحديد اللاعبين الذين هم على استعداد للعب دور مهم في تلك المباراة ومع ذلك، لن يضيع التاريخ والشعور بالاحتفال على خيسي لأنها تتجه وجهاً لوجه مع أبطال العالم خمس مرات للمرة الأولى.

سيكون مدرب البرازيل على حد سواء هذه اللعبة واللقاء التالي مع نيجيريا في الاعتبار عند تسمية تشكيلة البداية ، على الرغم من أنه ينبغي تسليم نيمار في الهجوم قد يحصل إيدير ميليتاو على إيماءة في مركز الدفاع ، في حين أن الظهير الأيسر رينلان لودي أتليتيكو مدريد قد يتماشى مع ظهوره الأول.

من المحتمل أن يصطف فيليب كوتينهو على أنه الأكثر تقدماً في خط الوسط الثالث ، مع تعيين ريتشاردسون وروبرتو فيرمينو في المقدمة مع عدم مشاركة نيانج في تشكيلة السنغال ، يمكن إعطاء كيتا بالدي ، قائد موناكو ، إيماءة مقدمة إلى جانب ساديو ماني و اسماعيل سار قد يؤدي ضم كوليبالي إلى عودة الشيخ كوتيكو إلى خط الوسط المركزي ، بينما يدفع موسى واغي بداية من البداية.

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل: اديرسون؛ ألفيس ، تياجو سيلفا ، ميليتو ، لودي ؛ آرثر ، وكاسيميرو ، وكوتينهو ؛ ريتشارلسون، فرمنيو، نيمار.

التكشيل المتوقع لمنتخب السنغال: جوميز؛ كاسانا، كوليبالي، ساني، واجو؛ ندياي ، غوي ، كويات ؛ سار ، ماني ، بالدي.